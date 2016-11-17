Названа дата встречи Путина и Лукашенко

Днем в четверг, 17 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал дату встречи президентов России и Белоруссии.

Песков подтвердил, что встреча уже запланирована, предполагается, что Путин и Лукашенко увидятся во вторник, 22 ноября, передает сегодня РИА "Новости".

Напомним, ранее стало известно, что Александр Лукашенко хочет встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным тет-а-тет. Политик заявил, что планирует посидеть с ним вдвоем и спокойно обсудить ряд принципиальных вопросов, однако, каких именно, не уточнил.