В МИДе объяснили внесение Макфола в черный список

Покидая Москву в 2014 году, бывший посол США в России Майкл Макфол выражал желание приехать сюда снова, но уже в качестве туриста. Однако въезд на территорию России дл него теперь закрыт.

Макфол сам сообщил о своем попадании в черный список Москвы в социальных сетях. Он предположил, что стал невъездным еще два года назад, однако узнал об этом только теперь, когда попытался оформить российскую визу. Причину бывший посол увидел в своих тесных взаимоотношениях с Бараком Обамой. Однако по словам представителя российского МИД Марии Захаровой, это не так.

Как заявила Захарова, внесение Макфола в черный список обусловлено его антироссийскими заявлениями и целенаправленным негативным влиянием на российско-американские отношения. Так, к примеру, бывший посол не раз призывал правительство США в жесткой форме призвать Москву к ответу за ее внешнюю политику.

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