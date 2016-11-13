Лидер французской партии “Национальный фронт” Марин Ле Пен высказалась в поддержку сбалансированных отношений со всеми странами. Она заявила, что в интересах европейских государств сотрудничать с Россией, а не находиться с ней в состоянии холодной войны.

По словам Ле Пен, которая ранее заявляла, что признает Крым частью российской территории в случае своего избрания президентом Франции, европейским странам невыгодно отказываться от сотрудничества с Россией и сосредотачиваться на отношениях с США. Она также выразила мнение, что ЕС действует себе в ущерб, продолжая поддерживать санкции в отношении Москвы.

Кроме того, политик дала высокую оценку деятельности российского лидера, отстаивающего интересы возглавляемого им государства. По ее словам, у Европы нет никаких оснований бояться политики Кремля, поскольку отношения с Россией исторически основываются на дружбе.

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