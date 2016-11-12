Владимир Путин: наша армия никому не угрожает

В настоящее время российский лидер находится с рабочей поездкой в Ярославле. На встрече с рабочими ярославского «Автодизеля» президенту в числе прочих задавали вопросы и о внешней политике России.

Тревогу стран Европы по поводу участившихся военных учений в России Путин рекомендовал не разделять: наша армия тренируется не больше положенного и никому не угрожает, пишет gazeta.ru.

Владимир Владимирович отметил, что российская армия боеспособна и отлично оснащена, и это во многом благодаря тренировкам. Военные учения в России проходят ничуть не чаще, чем на Западе, просто мы никогда так не нервничаем по этому поводу, в отличие от западных коллег, сказал Путин.

Президент напомнил всем «нервным», что Россия имеет огромную территорию, чтобы обеспечить ее безопасность, не обойтись без военных учений, проверок и т.д.