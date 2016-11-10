Лавров высказался о будущем отношений России и США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался о будущем отношений Москвы и Вашингтона.

По словам главы МИД, Россия надеется на то, что отношения с США в скором времени улучшатся и станут нормальными, поскольку это в интересах не только двух народов, но и всего международного сообщества. Сергей Лавров напомним, что накануне президент РФ Владимир Путин оценил выборы в Штатах в ходе своего выступления в Кремле, передает ТАСС.

Сам министр отметил, что Москва с уважением относится к выбору американского народа и открыта для эффективной работы с новым главой страны Дональдом Трампом.