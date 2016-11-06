Российский политик Владимир Вольфович Жириновский обратился к госпоже Клинтон на ее родном языке. Надо сказать, что скандальный политик и на английском языке говорит также эмоционально, как и на русском.

Видео с выступлением Владимира Жириновского набирает популярность в интернете, передает «Лента.ru».

Жириновский высказал свое мнение о Хиллари Клинтон в ходе интервью британскому каналу. Хоть политик и говорит по-английски, понять его не сложно: слова «Клинтон», «Трамп» и «Америка» легко узнаваемы. А когда в процессе своей пламенной речи Владимир Вольфович поясняет журналисту на русском термин «злобная», понятно, что относится он к Хиллари Клинтон.

Политик умоляет Клинтон не становиться президентом США, поскольку этого, по словам Жириновского, хочет весь цивилизованный мир.

Без геополитики Жириновский, как всегда, не обошелся. Он сказал, что Дональд Трамп – лучший выбор для США, и для Ближнего Востока, для стран Африки, и для самой России.