США: от вмешательства России в предвыборные кампании пострадают и другие страны

Опыт кибердиверсий, отработанных Россией во время проведения предвыборной кампании в США, будет использован и в других странах. Такое мнение цитирует The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Целью кибератак издание называет приведение к власти угодных Кремлю партий и политиков. При этом даже если эта стратегия не повлияет на ограничения, наложенные на Россию, то негативно воздействует на внутреннюю обстановку в государствах в целом. Кроме того, хакерские нападения имеют целью подорвать доверие к избирательной системе в США, выставить ее подверженной манипуляциям и фальсификациям, чтобы иметь аргументы на случай критики президентских выборов в России.

Со стороны США не первый раз звучат обвинения Москвы в организации хакерских атак. При этом Кремль всякий раз подчеркивает, что эти обвинения не имеют под собой никаких оснований, поскольку для России нет никакой выгоды во вмешательстве в избирательную кампанию в Соединенных Штатах.

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