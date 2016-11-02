Глава разведки Великобритании МИ-5 Эндрю Паркер заявил, что Россия своей «агрессивной политикой» в Европе наносит «вред британской стабильности». Спикер МИД РФ Мария Захарова это мнение без внимания не оставила.

Эндрю Паркер высказался в том смысле, что Россия якобы использует «весь модельный ряд», чтобы продвигать свою внешнюю политику. Паркер имел в виду скандалы с кибератаками, в которых периодически обвиняют Россию, и многочисленные шпионские скандалы, в которых глава МИ-5 тоже видит руку Москвы.

Мария Захарова, используя логику оппонента, задала встречный уточняющий вопрос, не считает ли Паркер назначение на пост главы британского МИДа Бориса Джонсона тоже «делом Москвы»?