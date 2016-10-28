Медведев и Лукашенко встретились в Минске

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках своего визита в Минск провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Беседа политиков состоялась во Дворце независимости. Согласно данным РИА "Новости", которое ссылается на пресс-службу президента Белоруссии, в ходе встречи Медведев и Лукашенко обсудили ключевые и максимально актуальные вопросы отношений между двумя странами, а также их взаимодействие в разнообразных интеграционных объединениях.

Напомним, что позже сегодня в Минске должно состояться заседание Совета глав правительств стран Содружества Независимых Государств.