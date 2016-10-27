Керри: США и Европа сильнее сплотились на фоне агрессивной политики России

Попытки вмешательства России в выборы в США еще сильнее укрепили Евросоюз в решении сохранить антироссийские санкции. Такое мнение высказал Госсекретарь Соединенных Штатов Джон Керри.

По словам Керри, Запад остается единым в вопросе сохранения санкций на фоне агрессивной политики России, а после ряда попыток со стороны Москвы вмешаться в предвыборную кампанию в Соединенных Штатах чувство общности, в том числе и в этом вопросе, “по обе стороны Атлантики” только укрепилось.

Со стороны американских властей неоднократно звучали обвинения, что Россия пытается влиять на политическую ситуацию в США. В частности, утверждается, что атаки на серверы демократов организованы Кремлем.

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