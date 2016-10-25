Москаль не верит в подлинность "переписки Суркова"
25 октября 2016, 17:14 [ «АН-онлайн» ]
Грубо исполненной фальшивкой назвал в телеэфире 112 канала губернатор Закарпатья Геннадий Москаль якобы взломанную хакерами переписку российских спецслужб с советником президента РФ Владиславом Сурковым.
Он обратил внимание, что текст так называемой переписки имеет массу орфографических и фактических ошибок, нестыковок в датах, названия несуществующих организаций и народностей вроде «румынских русинов». Да и сама изложенная почему-то в скан-копиях концепция дестабилизации ситуации в Украине и в Закарпатье в частности, далека от реалистичности. Ранее на своем сайте Москаль высказал мнение, что либо российские спецслужбы дезинформируют руководство, либо вся эта переписка – некачественная фальшивка. «У меня смех вызвало, когда там было написано захватить аэропорт «Ужгород», - поделился губернатор с журналистами. – Да он стоит и не работает, кому он нужен? Если захватить его и силами Суркова или РФ отремонтировать – мы на это абсолютно согласны».
Так называемый взлом переписки Суркова высмеял сегодня в своём видеоблоге и известный медиаэксперт Анатолий Шарий. Тем не менее, советник главы МВД Антон Геращенко утверждает, будто опубликованные в интернете «хакерами» материалы правда, а руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук заявил, что экспертиза уже нашла совпадения с прежде перехваченными у российских шпионов документами.
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