МИД России: «Турецкий поток» можно продлить до Европы, но при одном условии

В октябре Турция и Россия подписали соглашение о сотрудничестве при возведении двух ниток газопровода. Обе должны пролегать по дну Черного моря. Предназначение первой нитки в том, что по ней будет поставляться топливо непосредственно для жителей Турции. По второй предполагается доставлять газ транзитом в страны Европы. Возвести газопровод планируется до конца 2019 года.

Однако зашла речь о возможности продлить газопровод до Европы. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что это вполне возможно, но только если будет выполнено одно условие. ЕС должен гарантировать реализацию проекта, сообщает ria.ru.

На данный момент между Россией и Турцией действует соглашение, касающееся возведения нитки газопровода в направлении Европы. Однако после проблем с «Южным потоком» Россия стала осторожнее. Теперь перед тем, как пустить газопровод по Европе, она намерена заручиться гарантиями. Причем, не на словах, а на бумаге.