Российский план по Алеппо заблокировали в ООН

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций и в Совете Безопасности ООН Виталий Чуркин заявил 19 октября, что в ООН заблокировали российский план по стабилизации в Алеппо.

Предложенное Российской Федерацией заявление по размежеванию террористов и оппозиции в Сирии заблокировали западные члены СБ ООН и Украина.

Российский план но мирному урегулированию ситуации в сирийском Алеппо предполагал отход сил (с оружием) группировки «Джебхат ан-Нусра» (террористическая группировка, запрещена в России) в сторону Идлиба, к своим основным силам. Российская сторона готова была этот план поддержать ради спасения Алеппо и сирийское правительство было солидарно в этом с РФ.