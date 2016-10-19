Урал - Индия - Китай
19 октября 2016, 16:43 [ «АН-Екатеринбург» ]
Депутаты свердловского Заксобрания утвердили новые соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между Средним Уралом и провинцией Хэйлунцзян (Китай) и штатом Махараштра (Индия).
В июле 2016 года в Екатеринбурге в рамках VII Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» и Третьего Российско-Китайского ЭКСПО губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым были подписаны данные соглашения. Для вступления их в силу требуется утверждение парламентом.
Как пояснили в министерстве международных и внешнеэкономических связей, соглашения носят рамочный характер, предполагают совместную работу властей по реализации экономических и гуманитарных проектов, а также проведение различных мероприятий и акций, направленных на укрепление двусторонних связей. В документе, подписанном со штатом Махараштра, особое внимание уделяется совместной работе в сфере промышленности: металлургии, машиностроения, автомобилестроения, производства оборудования для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности и так далее. Соглашение о сотрудничестве с провинцией Хэйлунцзян закрепляет договоренности сторон об увеличении количества прямых контрактов между предприятиями регионов, реализации совместных инвестиционных проектов, а также сотрудничество в сфере образования, культуры, туризма и здравоохранения.