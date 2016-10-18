Россия не будет обсуждать долг Украины, пока та не выполнит условия

Пока Украина не признает суверенным долг России в 3 млрд долларов, как ранее МВФ, обсуждать его реструктуризацию или другие действия нет никакого смысла, заявил сегодня министр финансов РФ Антон Силуанов.

Он заявил, что только если Киев сделает это и предложит условия реструктуризации лучше коммерческих, диалог будет продолжен. А пока продолжается суд.

Пресловутые деньги Россия одолжила еще в конце 2013 года еще правительству Януковича в качестве компенсации за неподписание экономической части соглашения об ассоциированном членстве страны в ЕС. Новая украинская власть называет долг политическим либо коммерческим, объявив мораторий на его выплату в декабре 2015 года. Хотя за день до этого решения даже совет директоров МВФ (главного кредитора Украины) принял решение считать названные три миллиарда суверенным долгом именно правительству России, выплачивать его обязано государство-заёмщик. Тем не менее, Минфин Украины сегодня снова заявил, что остается на прежней позиции и не планирует переговоров по выплатам ближайшее время, хотя их сроки давно прошли.

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