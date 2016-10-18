Экс-глава кремлевской администрации Сергей Иванов прокомментировал свою отставку, принятую президентом 12 августа. После этого он был назначен спецпредставителем по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Сергея Иванова спросили, поменялось ли к нему отношение коллег после того, как он был отправлен в отставку. Иванов напомнил, что продолжает работать в администрации президента и почти ежедневно общается со своим преемником Антоном Вайно. Он также опроверг предположение, что кадровые перестановки предвещают некие «тектонические изменения», и президент не сторонник бессмысленных ротаций.

«Ничего революционного не произошло. Президент бережно относится к кадрам и не сторонник бессмысленной чехарды, когда люди меняются просто ради того, чтобы их поменять», — пояснил он РИА Новости.

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