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Исламское сотрудничество требует немедленно прекратить огонь в Алеппо

9 октября 2016, 22:20 [ «АН-онлайн» ]

Исламское сотрудничество требует немедленно прекратить огонь в Алеппо
pixabay.com

Организация исламского сотрудничества (ОИС) по итогам совещания исполнительного комитета в Джидде, что прошло 9 октября, требует немедленно прекратить огонь в Алеппо и перейти к мирным переговорам.

ОИС опубликовало заявление по итогам совещания, которое прошло на уровне постоянных представителей и по просьбе Кувейта. Посвящено совещание было обстановке в Алеппо в частности и ситуации по Сирии в целом.

Организация исламского сотрудничества считает возможным только мирное разрешение конфликта в Сирии, - путем возобновления переговорного процесса в рамках выполнения Женевской декларации и соответствующих резолюций Совбеза (№ 2254, 2268, 2139, 2191). ОИС также подчеркнул  необходимость созвать группы постпредов ОИС в Нью-Йорке для рассмотрения гуманитарной ситуации в Алеппо.

Активисты ОИС также осудили "ужасающие нападения на больницы, медицинские учреждения, водоочистные станции, школы и гуманитарные конвои".

Постпреды ОИС призывают генерального секретаря ООН взять на себя ответственность по обеспечению соблюдения Устава ООН для поддержания мира и безопасности в Сирии.

 

 

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