Штайнмайер призывает Лаврова устроить в Сирии перемирие на 48 часов

Министр иностранных дел Германии и председатель ОБСЕ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал главу российского МИДа Сергея Лаврова пойти хотя бы на временное, более чем 48-часовое, перемирие в Сирии.

ФРГ призывает к мирному диалогу и соседние с Сирией страны.

Ранее "АН-онлайн" писали, что госсекретарь США Джон Керри заявил о готовности Соединенных Штатов приостановить дискуссию с Россией по Сирии, так как у сторон есть «огромное недоверие». При этом различные источники сообщали, что США уже 29 сентября сообщат России о приостановлении дипломатического сотрудничества по Сирии.

Соглашение о прекращении огня в Сирии, достигнутое в Женеве Лавровым и Керри, оказалось под угрозой после авиаударов международной коалиции по сирийским войскам, а также после обстрела гумконвоя ООН.