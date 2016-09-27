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Белоруссия может потребовать от РФ плату за охрану западной границы

27 сентября 2016, 16:12 [ «АН-онлайн» ]

Белоруссия может потребовать от РФ плату за охрану западной границы
Фото: globallookpress.com

Белоруссия обеспечивает охрану западной границы России нарушений, в том числе связанных с незаконным перемещением санкционных товаров. Такое мнение высказал белорусский лидер Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, для обеспечения таможенного и пограничного контроля на западном направлении Москва во многом опирается на работу белорусской таможни, поскольку Белоруссия, по сути, закрывает ее собой. Лукашенко назвал это “услугой”, которую Белоруссия оказывает России. Юрий Сенько, возглавляющий Государственный таможенный комитет, подтвердил, что на белорусской таможне выявляется огромное количество правонарушений, связанных с незаконным ввозом и вывозом санкционной продукции.

Высказывается мнение, что в условиях обострения российско-белорусских отношений Лукашенко может потребовать от Москвы плату за обеспечение таможенного контроля.

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