Украина обещает восстановить разрушенный Донбасс... за счет России

Телеканал «112 Украина» 20 сентября передал заявление главы военно-гражданской администрации Киева в Донецкой области Павла Жебривского. Чиновник пообещал восстановить разруху в Донбассе за счет России.

Павел Жебривский изложил мнение украинского правительства: восстановление жилья будет вестись за счет госбюджета с переложением компенсаций на страну-агрессора, - под «агрессором» имеется в виду, конечно, Россия. При этом чиновник не остановился на главном: как Киев намерен истребовать контрибуцию с Москвы.

Напомним, что 14 сентября президент Украины Петр Порошенко поручил МИД страны начать арбитражное судопроизводство против России в связи с якобы имевшим место со стороны России «нарушениями Конвенции ООН по морскому праву».