Штайнмайер знает, как России вернуться в G8

Глава Министерства иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер рассказал о том, как России вернуться в G8.

Россию снова примут в "Большую восьмерку" после достижения прогресса по Сирии и Донбассу, заявил Штайнмайер в интервью новостной сети RedaktionsNetzwerk Deutschland. Глава МИД Германии уточнил, что исключение РФ из узкого переговорного формата мировых экономик не является целесообразной мерой.

Франк-Вальтер Штайнмайер добавил, что в настоящий момент "ключ" к возвращению в формат G8 держат в руках российские власти.

Читайте также:

Власти Германии не исключают возвращения России в G8

Глава МИД Германии убежден, что мировые конфликты невозможно решать без РФ



