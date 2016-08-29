Вовремя предать — это предвидеть

Большой политический сезон в России всегда характерен широким распространением самых невероятных слухов о грядущих кадровых переменах. Дескать, пройдут выборы и будет перенастройка системы управления, кадровая революция, экономический кризис и отставка правительства. Отдельные товарищи особо ждут грядущих изменений, ведь всегда есть надежда на то, что удастся пересесть в кабинет с хорошим видом.

Часто такие слухи генерируют сами персоны, ожидающие перемещения по карьерной лестнице. В их исполнении это - оферта, открытое для рассмотрения всеми потенциально заинтересованными лицами предложение. Из серии «человек с опытом готов продаться за не очень большие деньги и защищать ваши интересы». Только не в форме резюме, а в форме публичных выступлений с предложениями по переустройству системы управления государством. В нагрузку идут в обязательном порядке разъяснения, почему прежнее руководство все развалило. В приличном обществе подобный стиль принято называть лаконично — донос.

Яркий пример такого рода оферт проявился на днях, когда стало известно о назначении нового руководителя Администрации президента. Достаточно посмотреть на публичную деятельность Андрея Колядина, одного из видных в прошлом чиновников Администрации президента времен Владислава Суркова. Колядин раньше много раз высказывался в том духе, что пришедшее на смену Суркову и его сотрудникам руководство внутриполитического блока в Кремле политику курирует не так как надо. Но в его последних выступлениях есть и новые для экс-чиновника акценты. Ранее это была просто критика в адрес Володина и бесконечная апология сурковской АП. Теперь же, на волне слухов о грядущих переменах в Кремле, настало время для более активного позиционирования. И тут понятно, что на одной критике замглавы АП не выедешь, нужно предложить что-то остренькое, с перчиком.

Судя по свежим выступлениям Колядина, бывший чиновник жаждет вернуться в Администрацию президента, причем с повышением — больше всего в своей жизни. Вот, например, он говорит, что с последними кадровыми изменениями стартовала подготовка к президентским выборам, и в этой связи объединяющей элиты структурой выступает не Госдума, а администрация президента (АП). «АП одновременно решает общегосударственные задачи и способна, образно говоря, посадить за стол переговоров хоть ФСБ и СК, хоть парламентские и непарламентские партии», - уверен Колядин. Такую программу можно реализовать на позиции главы одного из управлений администрации. Кто должен этим заниматься? Разумеется, в этом качестве Андрей Колядин предлагает свою кандидатуру.

У «посланий» Колядина есть и адресат: он подчеркнуто корректен по отношению к новому главе Администрации президента. «В отличие от многих, с кем я соприкасался в администрации президента, Вайно не подлый человек и он предан президенту. Он не коррумпирован, всегда ставил интересы дела выше всех остальных и способен искать компромиссы. Он уверен, что война хуже компромиссов, так как все разрушает, и потом все приходится выстраивать заново», - так Колядин охарактеризовал нового главу АП. Но здесь, в неумеренной лести Колядин зашел как-то слишком далеко. Ведь в подобной интерпретации получается, что АП еще со времен его службы превратилась в сборище людей непрофессиональных, коррумпированных, предателей интересов страны и практически врагов Владимира Путина. Кто поможет очистить АП от скверны? Конечно же Андрей Колядин.

Впрочем, у любого потенциального работодателя возникнут вопросы к прошлому кандидата. Например, о провалах в работе с оппозицией в медведевской администрации в 2010-2011 годах, где Колядин занимал далеко не последнюю должность. В результате той политики в Москве и по сей России несколько десятков тысяч человек вышли на антипутинские митинги в декабре 2011 года.

Рефлексия бывшего чиновника АП тут крайне показательна. Во-первых, он обвиняет в провале... нынешний состав внутриполитического блока администрации. В «Фейсбуке» после выхода интервью на «Кольте» Колядин пишет: «Все последующие "болотно-белоленточные" страсти имеют отношение к Суркову очень опосредованное. Сурков управлял оппозицией. Кого-то ссорил. Кого-то мирил. Кого-то покупал... Когда его сняли с темы - он просто перестал оппозицией заниматься. А Володин не смог подхватить бразды управления. Во-первых, не умел. Во-вторых, не хотел пачкаться.. И неуправляемая оппозиция пошла вразнос».

Пардон, скажет внимательный читатель, у меня все ходы записаны — Вячеслав Володин был назначен в Кремль только 27 декабря 2011 года, когда уже прошли три крупных митинга белоленточников. Первый — 5 декабря на Чистых прудах, второй — на Болотной площади 10 декабря и, наконец, третий, самый крупный по ходу митинговой активности 2011-2012 года — на проспекте имени Сахарова 24 декабря. Во время подготовки к Болотной, во время двусмысленной избирательной кампании, которая проводилась под кураторством Суркова, Володина в АП еще не было, и возложить на него ответственность за Болотную может только нечистоплотный политикан.

Понимая это, Андрей Колядин дает в интервью «Кольте.ру» феномену столь яростной и быстрой мобилизации оппозиции восхитительное объяснение. Он открыто говорит, что несистемную оппозицию контролировал … Владислав Сурков. «Сурков понимал, что свято место пусто не бывает, и модерировал оппозицию, подчиняя ее государственным задачам. Поэтому сейчас к ней отношение презрительное. У власти сохранилось ощущение продажности оппозиции, кормившейся с ее рук. В любом действии, критикующем власти, прежде всего ищется корысть», - пишет Колядин. То есть впервые бывшим подчиненным Суркова признается, что белоленточный протест отчасти направлялся экс-заместителем руководителя Администрации президента, который «модерировал» оппозицию.

Это очень сильный аргумент — потому как Колядин явно здесь выступает против бывшего шефа. Сурков выходит эдаким декабристом, который не пошел на Сенатскую площадь, но воодушевлял движуху. Реальность, понятно, может совсем и не такая, но в изложении Андрея Колядина выглядит дело весьма сомнительно.

Разумеется, если это скажет какой-нибудь публицист в запале дискуссии, условный Эдуард Лимонов, цена такому заявлению будет три копейки. Но говорит-то человек, который держал «руку на пульсе», человек из системы и человек крайне осведомленный. Фактически Колядин такими заявлениями втыкает нож своему бывшему шефу в спину. Элегантный выход — обвинить во всех грехах Володина, а когда скажут, что фактура не подходит, то вплести еще и Суркова. Кто виноват? Да вот они, начальники. А уж Колядин придет и исправит все по описанной выше схеме. Антиволодинские эскапады тут выглядят дежурно, а вот «наезд» на Владислава Суркова — штука сильная и подобный донос ожидать от Колядина было трудно. Ведь долгое время он работал на бывшего замглавы АП, прилюдно восхищался талантом начальника, и вдруг такая «смена вех».

Остается вопрос: ради чего все это? А вот ради чего, автор признается в своем «Фейсбуке». «Ходит прекрасный слух, что в Администрации Президента собираются возродить территориальное управление. Ну тот самый институт кураторов, который был грозой губерний ещё во времена ЦК КПСС, доведён до абсолюта во времена Суркова и превращённый в секретариат в володинские времена. В наше время куратор был обязан разбираться в малейших деталях жизни подведомственного региона, не реже чем раз в месяц в регионе бывать, в любое время суток дозваниваться до губернатора, быть лично знакомым со всеми лидерами общественного мнения, руководителями региональных министерств и ведомств, пользоваться влиянием на их работу при решении задач, поставленных Президентом. Исходя из того, что для чиновничей публики имеют большое значение цацки, куратор всеми цацками обладал - званиями, полномочиями, спецсвязью, правом передвижения и проживания и т.п. Ну и конечно - праздники и катастрофы, выборы, назначения губернаторов, аресты проворовавшихся и т.п. происходили с ведома и при участии куратора. Умолчу о сотнях дополнительных нюансов, позволяющих Президенту, благодаря кураторам, получать объективную картинку с мест», - рассуждает наш политтехнолог. По всей видимости, главой территориального управления — то есть своеобразным «старшим по губернаторам» - и видит себя Андрей Колядин. И за этот пост он готов на многое, даже на предательство бывшего патрона.

Есть хорошо известный феномен: когда некоторые чиновники уходят с госслужбы, они вдруг «прозревают». И начинают раздавать прессе интервью о том, что все творящееся в государстве — неправильно, что при них такого не было. И решительно все, что творят их сменщики, они делают не так и ведут страну к неминуемой катастрофе. Примеров таких масса, стоит вспомнить только бывшего премьера Михаила Касьянова или бывшего же министра финансов Алексея Кудрина.

Стратегия, надо сказать, так себе, но раз за разом поведение и аргументация бывших чиновников удивляет — вот сидел человек на своем месте много лет, плохо или хорошо занимался работой и вдруг начинает «резать правду-матку». Все в мире не так, все необходимо срочно исправить. Хочется спросить: мил человек, а ты на своем посту чем занимался, если сразу после твоего ухода все, по твоей версии, стало неправильно?

«Ради красного словца не пожалеет и отца», - есть такая поговорка. Хотя в данном случае не ради красного словца, а ради возвращения на высокие административные позиции. Здесь, пожалуй, подойдет другая цитата. В рязановском фильме «Гараж» председатель правления гаражного кооператива Сидорин в ответ на упреки в предательстве говорит: «Неподкупная моя, вовремя предать — это не предать. Это предвидеть!» Похоже, примерно такими соображениями руководствуется и бывший чиновник АП Андрей Колядин.

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