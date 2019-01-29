«Проблема 2024»: Путин и дальше может руководить страной  без замены Конституции

Все последние дискуссии и информационные «вбросы» о необходимости «актуализации» действующей российской Конституции на деле отношения к Основному закону не имеют.

Во-первых, потому что политики и эксперты, говоря о Конституции, имеют в виду так называемую «Проблему-2024». Другими словами, ищут схему, как помочь Владимиру Путину остаться у власти и после 2024 года, но при этом - на конституционных основаниях.

А, во-вторых, потому, что решить эту проблему можно и без замены Конституции.

Не нужно изобретать какие-то сложные конструкции – достаточно вернуться к идее «правительства парламентского большинства», о которой сам Глава государства говорил еще в 2003 году в своем Послании Федеральному Собранию. Если действующий президент станет после 2024 года главой правительства парламентского большинства, а страна перейдет к «немецкой модели» устройства власти (канцлер полновластен, а президент выполняет представительские функции), то при сложившейся расстановке политических сил, Владимир Путин может руководить Россией столько времени, сколько потребуется, без ограничения количества сроков полномочий.

И, как это ни удивительно, но чтобы перейти к модели правительства парламентского большинства, в действующей Конституции не надо менять практически ни единого слова.

Сама идея формирования правительства парламентского большинства не противоречит ни духу, ни букве конституционной модели президентско-парламентской республики, в которой правительство несет двойную ответственность – перед президентом и парламентом. Более того, в российской политической практике уже были прецеденты, когда глава правительства назначался по особой процедуре: например, путем рейтингового голосования.

Конституция дает политикам и законодателям «коридор возможностей», в границах которых может развиваться политическое и правовое творчество. Иногда на практике сила вновь созданных или уже существующих политических традиций оказывает на поведение элит более сильное стимулирующее воздействие, чем предписания и санкции закона. Таким образом, закрепление в законе норм, выработанных политической практикой или «здравым смыслом» законодателя и направленных на конкретизацию процедуры образования федеральных органов государственной власти, не только не противоречит, но и прямо соответствует букве и духу Конституции Российской Федерации.

Для правового закрепления новой политической модели, согласно которой Президент Российской Федерации представляет на утверждение Государственной думе в качестве Председателя Правительства Российской Федерации лидера победившей на парламентских выборах партии, или коалиции нескольких партий, получившей большинство в Государственной думе, достаточно воспользоваться возможностями, которые уже дает Основной закон.

Поскольку Правительство Российской Федерации в соответствии со ст. 110 Конституции Российской Федерации является федеральным органом исполнительной власти, то, согласно п. «г» ст. 71 установление порядка его организации и деятельности является предметом исключительного ведения Российской Федерации, по которым, согласно ч. 1 ст. 76 Конституции Российской Федерации принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы

Таким образом, закрепление принципа формирования правительства на основе парламентского большинства может быть осуществлено без изменения Конституции Российской Федерации путем принятия, либо изменения действующего федерального конституционного закона о Правительстве Российской Федерации, а в определенных случаях – и обычного федерального закона. Кроме того, потребуются небольшие уточнения в Регламенты обеих палат Федерального Собрания.

Наверное, пришло время вспомнить об этой модели именно сегодня, когда политическая элита озаботилась поиском подходов к решению «Проблемы-2024». Однако нужно учесть, что у нее есть два минуса. Первый – чрезвычайная слабость партийной системы в нашей стране. Второй – возникающая зависимость первого лица от руководства своей партии и от депутатов парламента. Тем не менее, возможность обеспечить континуитет власти сильного лидера, скорее всего, перевесит все эти риски.

Основная конституционная поправка, которая все же потребуется для обеспечения «железных» гарантий реализации предлагаемого решения «Проблемы – 2024», это исключение из текста Конституции положения, дающего президенту единоличное право в любое время отправлять правительство в отставку (пункт «е» статьи 83 и часть 2 статьи 117 Основного Закона). Подобное изменение может быть внесено в режиме «технической правки», как это уже неоднократно делалось в отношении статьи 83 (например, Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и Прокуратуре Российской Федерации», и Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ «О Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации»).

При переходе к модели правительства парламентского большинства пост президента должен сохраниться, поскольку он установлен в Основах конституционного строя, которые нельзя изменить иначе, как референдумом. Однако его статус, по аналогии с «немецкой моделью», будет носить преимущественно представительский характер, возможно, с функциями арбитра на случай конфликта различных ветвей власти. Окончательное разрешение такого рода конфликтов и споров о компетенции может и должно быть передано Конституционному Суду Российской Федерации.

Чтобы Президент далее функционировал преимущественно в качестве представительской фигуры потребуется определенное перераспределение реальных властных полномочий президента в пользу главы правительства парламентского большинства (как и возможное уточнение полномочий парламента). Для этого достаточно будет ряд полномочий главы государства «просто убрать» из текста действующей Конституции. Наделение этими полномочиями Председателя Правительства может быть осуществлено путём внесения «точечных» дополнений в статьи 7 и 9 федерального конституционного закона «О Правительстве». Кроме того целесообразно (но не обязательно) будет принять федеральные конституционные законы «О Федеральном Собрании (парламенте) Российской Федерации» и «Об Администрации Президента Российской Федерации». В любом случае необходимо будет четко очертить пределы полномочий Администрации президента, которые в ее новом качестве станут сугубо техническими.

А сегодняшние широкие функции этого органа могут быть прямо закреплены в конституционном законе о Правительстве за его аппаратом. Кстати, «переключение» подчиненности силовых ведомств от президента непосредственно к главе правительства также не требует вмешательства в текст Конституции. Вообще, любое уточнение полномочий между ветвями власти, как и устранение реального или виртуального «дисбаланса», должно происходить с помощью законов. Конституция устанавливает основы и базовые принципы, а законы являются механизмом их реализации и «тонкой настройки» в соответствии с реалиями дня.

Таким образом, идея, прозвучавшая из уст Главы государства почти шестнадцать лет назад, при должном подходе может стать эффективным решением «Проблемы – 2024». При этом ее реализация не потребует замены Конституции, а значит, политическая стабильность в стране будет сохранена. Мы не имеем права повторить события 1992-1993 годов, когда в политической борьбе было произведено масштабное разрушение Конституции (принято более 400 поправок в неё), приведшее сначала к двоевластию, затем хаосу и, наконец, к эпизоду Гражданской войны.

Впрочем, есть еще один путь решения «Проблемы 2024», самый простой. Россия - Евроазиатская страна, и когда Европа отгораживается от нас стеной санкций, мы становимся Азией. Так почему бы не отказаться от «европейских приличий» и не пойти «азиатским путем» - открыто и без колебаний? Тогда в Конституции нужно будет просто убрать двадцать слов. Четыре слова в части 1 статьи 81 – «сроком на шесть лет», и шестнадцать слов в части 3 той же статьи: «Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд». Тогда мы сможем избирать Президента столько раз, сколько сами избиратели готовы будут его поддерживать.

И без пересмотра Конституции!