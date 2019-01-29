Вот и стихают крики вокруг дела "Седьмой студии" Гоголь-центра – собственно, с самого начала зыбким выглядел тезис о том, что талантливые люди не склонны к махинациям. Еще как склонны! И не только талантливые, но и безнадежно бездарные, да все мы не прочь урвать! Коррупция шагает по нашей стране семимильными шагами, нельзя отрицать, что власти ведут с нею борьбу, но мне кажется, это борьба – как мушиный укус.









Не сделано главного. Ну кто может устоять перед грехом, если одни миллионеры (долларовые) живут в отличных виллах и отдыхают в собственных замках на Лазурном, а другие влачат если не жалкое, то незавидное существование? Разрыв в доходах, даже по официальным данным огромен, такого нет ни в одной цивилизованной стране! Каждый выкручивается как может, только отдельные личности (ангелы по сути), могут устоять перед соблазном смухлевать и урвать кусок. И каждый смотрит наверх, смотрит на уровень доходов в Думе и правительстве!

После революции 1991 года и приватизации по странной причине у нас был взят за основу американский образец: даешь правительство миллионеров! Не уверен, что это шибко подходит американцам, но для нас – это сущая катастрофа: воруют все! И будут воровать, несмотря на репрессивные меры, пока верхи не покажут пример: не установят своего рода партмаксимум для чиновников (естественно, включая президента, правительство и Думу), разработают гибкие законы, дабы граждане не возмущались декларациями, в которых чиновник заработал 2 млн. в год, а жена 400 млн. Только не надо возмущаться: «Где свобода?! Это невозможно!» Возможно и необходимо, если не хотим протянуть ноги! На то и государство, чтобы вмешиваться в законы рынка, особенно, нашего, несовершенного.

Можно сколько угодно ругать Сталина и большевиков, но они на первый план ставили личный пример, потому в целом и жили, и одевались скромно, и своих детей на войну посылали, а не на учебу за кордон. Личный пример всегда путеводная звезда для всей нации, без этого мы не вылезем из когтей стяжательства.