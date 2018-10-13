Мамаево кокорище, или Питерцы, почему вы молчите?

Новости о похождениях бравых футболистов будоражат общественное мнение, напрочь оттеснив с первых страниц выходку бойца-рукопашника Хабиба Нурмагомедова, который за один заход накостылял и не в меру болтливому горцу-леприкону Коннору МакГрегору, и, до кучи, его тренеру, и половине их команды.

Друзья-футболисты уже не в первый раз отметились своими безудержными вакханалиями. Но до сих пор оставались в рамках уголовного кодекса, наплевав только на дисциплину и просто правила приличия. Но на этот раз ребятки повеселились на славу, отправив в реанимацию одного человека, и разбив стул о спину другого. Впрочем, подробности этого выступления вы знаете не хуже меня.

Но сейчас сказать хочется немного о другом. Даже не об отношении оборзевших мажоров к «плебеям», которые осмеливаются им, супер-звездам, делать замечания за их совершенно скотское поведение. В конце концов, к тому, как ведут себя нынешние «селебрити», выскочившие из грязи и сразу в князи, нас СМИ уже давно приучили. Хоть картину с некоторых из них пиши под названием «приключения обезьяны в свинарнике». Поговорить хочется об отношении к этим мажорам-недоумкам тех, кто в них вложился деньгами.

Сергей Галицкий, владелец клуба «Краснодар», где играл Павел Мамаев, среагировал на проступок своего футболиста моментально и однозначно. Контракт с игроком будет расторгнут, в его услугах клуб более не нуждается. Это частный бизнес, детка, тут репутация стоит дорого, и ей дорожат.

И совсем другое отношение к репутации в клубе, который на содержании государственного «Газпрома». Да, Фурсенко в беседе с пранкерами, конечно, назвал Мамаева и Кокорина уродами. Но никаких резких заявлений и, тем более, действий, «Зенит» делать не спешит.

При этом совершенно неважно, присядет ли звезда питерского футбола на семь лет или обделается легким испугом. Важно другое. Хозяевам «Зенита» плевать на репутацию как своих игроков, так и, получается, клуба в целом. Бабло побеждает добро.

«Газпром» все уши прожужжал, что они – народное достояние. Казалось бы, если ты не частная, как «Спартак» или ЦСКА, команда, а истинно народная, и живешь на народные деньги, то облик твоих бойцов должен быть кристален, как слеза комсомолки. А на деле? Почему для буржуя Галицкого присутствие обалдевшего от безнаказанности игрока невозможно, а для Миллера – норма? Или «облико морале» провинившегося недостаточно выпукло себя проявило? Ах да, суда не было, а без суда вроде как «Рафик не увиноватый». Но есть такое понятие, как потеря репутации. Или в «Газпроме» в частности и культурной столице в целом такое понятие не в ходу? Надеюсь, это не так. Но тогда надо как-то собраться с силами и духом и принять хоть какое-то решение.

Я далек от кровожадности, я не требую немедленной расправы с распоясавшимися мажорами. Похоже, даже они сумели понять, что перегнули палку, и вид теперь имеют весьма бледный. Я просто не хочу, чтобы эти люди – и подобные им – представляли наш футбол и маячили на экранах, как образцы удачливости и, в итоге, безнаказанности. Чтобы на них смотрели пацаны и думали не о том, что «я стану таким же и меня будет знать вся страна», а о «я буду таким же и смогу бить морду, кому захочу».

Эдуард Стрельцов представлял один из самых сильных клубов Советского Союза, его имя гремело по всей стране. Он совершил ошибку и заплатил за нее сполна. Патрик Эвра, гениальный защитник, не вынес оскорблений и ударил фаната. Через несколько дней «Марсель» расторг с ним контракт и Эвра больше никогда не появлялся в сборной. Великий Эрик Кантона, капитан сборной Франции, когда играл в «Манчестере Юнайтед» так же не совладал с нервами и ударил болельщика. Был приговорен к двум месяцам заключения, замененным потом 120 часами общественных работ, а главное – навсегда потерял место в сборной. А теперь прикиньте, кто такие Стрельцов, Кантона, Эвра – и кто такой Кокорин?

Рамзан Кадыров сделал, на мой взгляд, гениальное заявление. Я бы даже сказал – мудрое. Он сказал, что ребята представляют собой ценность для нашего футбола, но поступили так, что не могут его представлять. Поэтому, посоветовавшись с руководителями клуба «Ахмат», он готов предоставить им место в этой команде, несмотря на любое решение суда. Он дает им возможность ударным трудом искупить свою вину и вернуться в футбол, как это много лет назад смог сделать Стрельцов.

Это не только чисто по-человечески достойное предложение. Но и хитрый ход – «Ахмат» бесплатно может получить в свое распоряжение двух, в общем-то, неплохих игроков. А в то, что он сможет научить их дисциплине, сомневаться не приходится. В итоге руководство «Зенита» и «Газпрома» попало в банальную вилку – отречься от дорогого, но обагдившегося по полной программе игрока и усилить им чеченскую команду или плюнуть на репутацию и уцепиться за свое бабло.

Кроме понятия «выгода», существует такое понятие – «честь». Осталось узнать, знакомо ли оно компании «Газпром».

И все же хотелось бы спросить у питерцев – а как вы относитесь, что в вашем клубе, гордости города, матчи которого в последнее время бьют все рекорды посещаемости – завелась такая вот паршивая овца? Не хочется верить, что даже для болельщиков не важно понятие чистоты репутации. «Он сукин сын, но он наш сукин сын» - это пример мышления политика. Но ведь не болельщика же, правда?