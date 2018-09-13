Эксперт рассказал, зачем Украина нужна Западу

Крымский политолог Владимир Джаралла сообщил, что Киев нужен Западу как «таран против России».

Как сообщают РИ Новости, бывший министр экономики Украины Виктор Суслов ранее заявлял, что если бы Российская Федерация не была б ядерной державой, то НАТО бы её давно «разгромила в пыль».

По мнению крымского политолога, такие утверждения говорят о том, что на Украине ничего «не осталось и никому она не нужна» даже на Западе, кроме «как таран против России».

Джаралла также подчеркнул, что Запад хочет продвигать свои интересы под прикрытием Киева. Европу не интересует демократия Украины. «Просто Россия, наконец, набралась сил себя защищать, раз слушать ее никто не собирался», — сообщил политик.