Эксперт прокомментировал указ о санкциях за вмешательство в выборы США

Эксперты считают, что подписание Дональда Трампа указа о санкциях за вмешательство в выборы США в преддверии выборов — вполне ожидаемый результат. Специалист по американской политике Григорий Ярыгин полагает, что санкции инициировал не сам Трамп, скорее всего, он находится под давлением информационного фона и конгрессменов, - передает RT.

Как отметил эксперт, "этот указ открывает широкое поле для действий политических, правовых, но ангажированных". "Организации, представляющие иностранные интересы, иностранное лобби могут оказаться под политически необоснованным давлением", — полагает Ярыгин.

По мнению эксперта, под действие этого указа могут попасть СМИ и даже учёные. По словам Ярыгина, осенняя предвыборная кампания, вероятно, пройдёт без происшествий, связанных с выполнением этого указа, но на грядущих президентских выборах он может быть использован на сто процентов.