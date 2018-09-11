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Медведев не исключает дальнейшую корректировку пенсионного законодательства
11 сентября 2018, 20:26 [ «Аргументы Недели» ]
В случае необходимости пенсионное законодательство может быть подвергнуто дальнейшей корректировке, заявил премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев во время обсуждения законопроекта.
«Мы должны исходить из реалий. Мы должны откликаться на те проблемы, которые, вполне вероятно, могут возникать. И не надувать щеки, а принимать решения. Может быть, что-то даже придется скорректировать. К этому нужно быть готовыми», - заявил сегодня Дмитрий Медведев.
Сегодня в правительстве прошло обсуждение предложений ко второму чтению законопроекта по совершенствованию пенсионной системы. Сегодня же комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал нижней палате российского парламента принять в первом чтении предложенный президентом законопроект, предусматривающий наказание работодателя за отказ в трудоустройстве граждан предпенсионного возраста, сообщает РИА Новости.
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