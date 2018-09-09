Украина уйдет «автокефальненько»

Не только Российская православная церковь, но и само государство уже ничего не могут предпринять с предоставлением автокефалии УПЦ Киевского патриархата. Это вопрос буквально нескольких месяцев. Мы можем только наблюдать за этим процессом и бессильно говорить о каких-то ответных мерах. Такое мнение в разговоре с «Аргументами недели» высказал крупный российский чиновник, взаимодействующий с аппаратом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

По его словам, назначение Константинопольским патриархатом двух своих экзархов в Киеве (американского архиепископа Памфилийского Даниилы и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады) означает, что «процесс представления автокефалии (независимости) Украинской православной церкви принял необратимый характер. И никакими заклинаниями, просьбами или угрозами разрыва отношений воду вспять не повернуть». «Это, пожалуй, крупнейшее дипломатическое поражение нашей страны за последние годы», - подчеркнул он, отметив «не только церковные, но светские ведомства прилагали усилия, чтобы не допустить православного раскола украинской православной паствы».

Другой светский источник «АН», говорит, что «для Патриарха Кирилла потеря УПЦ – личный удар по его тщеславию и амбициям. Теперь он войдет в историю, как патриарх, потерявший часть православного мира. Кстати, вместе с реальными финансовыми ресурсами, которые исправно пока перечисляют храмы, находящиеся на территории Украины».

Напомним, что речь идет о почти 12 тысячах храмов из 40 тысяч, принадлежащих РПЦ. Каждый храм платит 10-ый процентный налог в епархию. В свою очередь епархия перечисляет 15% от дохода уже в патриархию. То есть Московский патриархат РПЦ теряет практически четверть своих доходов. Не этой ли причиной вызвано столь бурное негодование окружения Патриарха Кирилла?

Причем столь бурное, что председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион на официальном госканале пригрозил разорвать евхаристическое общение с Константинополем, если Украинской церкви будет дарована автокефалия. Не уточнив, однако, насколько глубок будет этот «разрыв».

В принципе есть, так сказать, четыре степени этой самой глубины. Первая - не общаются только патриархи. Вторая – патриархи и все епископы двух церквей. Третья степень – общение запрещено всему клиру (духовенству). И, наконец, самая глубокая четвертая степень – даже мирянам запрещена совместная молитва. Понятно, что шантажировать Фанарион (район в Константинополе, в котором расположена резиденция константинопольских патриархов) будут именно последним. Говоря светским языком, «опусканием железного занавеса». А сойдутся, вероятно, «на понижении статуса дипломатических отношений».