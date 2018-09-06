Депутат Госдумы рассказал о плане Москвы для сражающихся с Украиной ДНР и ЛНР

Признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик – крайний вариант для Российской Федерации. Такое заявление сделал представитель Государственной Думы Константин Затулин.

Как отметил депутат, признание отколовшихся от Киева территорий приведет к тому, что пророссийски настроенные граждане Украины, проживающие в других регионах страны, лишатся союзников. Из интервью Затулина, которое он дал интернет-изданию ФАН, следует, что Москва предпочитает другой путь урегулирования ситуации в Донбассе. По словам парламентария, план РФ подразумевает возвращение Донецка и Луганска в состав Украины на достойных условиях и с особым статусом. Это запустит процесс федерализации соседнего государства, полагает Константин Затулин.

В Донбассе с весны 2014 года продолжается вооруженный конфликт между ополченцами и киевскими силовиками. Ранее в четверг сообщалось, что в армии ДНР рассказали о провокационной тактике, которую использует в зоне боевых действий украинская армия.