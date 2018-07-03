Соперник - не обязательно противник, считает американский сенатор

Американский сенатор Ричард Шелби заявил по итогам переговоров делегации конгрессменов с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что США должны рассматривать Россию как конкурента, но не врага.

Американский сенатор отметил, в первую очередь, общие интересы Москвы и Вашингтона «по всему миру», и расценил это как основу для улучшения отношений между странами.

«Надеюсь, мы сможем и дальше работать в этой связи. Да, мы можем быть соперниками, но нам не обязательно быть противниками», - подчеркнул Шелби.

Ричард Шелби также прокомментировал встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым: «Мы обсудили много серьезных вопросов. В основном концентрировались на предстоящей встрече президентов Трампа и Путина. Думаю, они оба надеются на лучший день», сообщает РИА Новости.