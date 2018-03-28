Между властью и бесчестием

В дни больших трагедий предельно четко проявляется сущность человека, то, что он мог скрывать в обычное время. Мы уже говорили о паникерах и гадах-трупоедах. Теперь поговорим о власти.

Я не хочу обсуждать, как президент или губернатор должен управлять страной или областью, кого куда назначать, какие издавать указы и на что в первую очередь тратить деньги. Тут экспертов и без меня полстраны. Гораздо интереснее посмотреть на обычные человеческие качества и поступки.

И вот тут мы видим крайне неприглядную картину. Имеет в виду местная, кемеровская власть. Те, кто должен своей грудью защищать вверенный ему народ, принимая на себя не только права и возможности, но и обязанности. А главное – ответственность.

В твой дом пришла беда, погибли те, кого ты должен оберегать и защищать. Что должен сделать хозяин? Выйти и принять удар на себя. Наказать тех, кто это допустил – обязательно. Но потом. Позже. Сейчас ты должен встать перед народом. Ты главный. Ты хозяин. Ты отвечаешь за все. На тебя будут орать, бросать обвинения, многие из которых будут несправедливы, в тебя полетят камни и проклятия. Будет страшно, больно и обидно. Но это твоя участь. Ты – хозяин.

А что сделал губернатор Тулеев? Спрятался. Не вышел он к людям. Ничего им не сказал. Не возглавил штаб операции по спасению. Ну ладно, не надо возглавлять – только хуже сделал бы. Но мог бы демонстративно «взять под контроль». Не сделал даже этого. Не показал людям, что в этот страшный час он с ними, он их не бросил, он о них не забыл.

Тот ли это Аман Тулеев, которого мы знали с самого начала 90-х? Яркий, мощный, харизматичный, смелый до отчаянности, настоящее лицо такой долгожданной эпохи перемен? Это тот самый Аман Тулеев, который при авариях на шахтах области лично приходил в семьи погибших горняков со словами сочувствия и поддержки? Это тот самый Тулеев, который много раз вел переговоры с террористами и грабителями, помогая освободить заложников, и даже предлагал себя в обмен? А теперь он не может приехать на место пожара, отмазываясь тем, что его кортеж помешает спасательным работам?

Но чему помешал бы его кортеж, когда горожане сошлись на стихийный митинг? Да ничему. Просто несгибаемый Аман банально струсил. До того струсил, что не смог контролировать свои слова и назвал собравшихся на площади бузотерами, которым нужна только его отставка. Вне всякого сомнения, такие там были. Но их было меньшинство. А остальные – перепуганные горожане и убитые горем родители сгоревших детей. Это бузотеры?

Тулеев струсил выйти к ним на разговор. Но если он так относится к своему народу, то, может, и хорошо, что не вышел. Зато послал своего «визиря». Лучше бы не посылал. Вице-губернатор Цивилев оказался настолько неадекватен, что обвинил человека, у которого погибла в торговом центре вся семья, в том, что тот пиарится на трагедии. Это какое-то безумие. Просто вылил в горящий костер ведро бензина. Кто станет слушать представителя власти, если он несет подобное? А ведь Цивилева прочили в преемники Тулеева. Какой, к черту, преемник? С таким отношением к народу его даже заведующим платным туалетом ставить нельзя! Позже Цивилев перед толпой на коленях ползал. Но выглядело это уже не раскаянием, а похабной клоунадой.

Кемеровские власти продемонстрировали клиническое непонимание того, как надо работать с людьми. Ведь что больше всего пугает и бесит людей в такие минуты? Неопределенность. Незнание. Молчание. Это всегда означает, что власть либо сама в панике и не знает, что делать. Либо что-то скрывает. Местные СМИ, находящиеся под жестким контролем администрации, ждут, что скажет губернатор. А губернатор молчит.

И вот на эту благодатную почву, щедро удобренную страхом и паникой, упали ядовитые семена. Конченная мразь украинский пранкер Евгений Вольнов (в девичестве Никита Кувиков) спровоцировал вброс информации о том, что будто бы погибших несколько сотен. Погань из блогосферы тут же подхватила эту гнилую кость и принялась смачно чавкать, разнося эту ложь. Морги забиты, трупы везут на хладокомбинат, закапывают в лесу и т.п. Трезвый ум, разумеется, в эту чудовищную брехню не поверит. Но в том и беда, что сохранить хладнокровие и трезвое восприятие в такой атмосфере, да еще при гробовом молчании губернатора, мало кто в состоянии. В итоге толпа раскалилась добела. И когда мэр Кемерова Илья Середюк – едва ли не единственный из представителей властей, кто вышел к людям и вел себя не как ясновельможный пан перед холопами – согласился собрать инициативную группу и проехаться по всем моргам, это уже не спасло. Активисты лично убедились, что никаких грузовиков с трупами не существует, но толпа им уже не верила.

Кстати, в здание судмедэкспертизы, где в тот момент находились активисты, приехал президент Путин, чтобы встретиться с ними. Президент нашел на это и время, и возможность. Губернатор не снизошел до черни.

Единственное, на что Тулеев расщедрился – записать видеообращение к гражданам. На третий день после трагедии. И даже в нем обвинил митинговавших в желании его сместить, обозвав вороньем. Политический долгожитель, ставший губернатором еще при Ельцине, кажется, окончательно выжил из ума. Заместитель губернатора Чернов поддержал патрона, и сказал, что в толпе было много провокатором и они желали дискредитации власти. Пардон, но провокаторам ничего и делать не надо было. Вы, господа, справились с этим так, что провокаторы плакали от зависти.

В ответ врач-травматолог Андрей Волна, в 2000-м году получивший из рук Тулеева звание «Лауреат премии Кузбасса», публично от него отказался, сказав, что не желает иметь ничего общего с тем, кто ему это звание вручал.

История делает оборот. В июле 1999 года сам Аман Тулеев отказался принять от Бориса Ельцина орден Почёта, мотивировав это так: «Я просто не могу принципиально принять награды от власти, которая ввергла страну в нищету». Однако в сентябре 2000 года принял эту награду от В. В. Путина. Теперь люди возвращают награды, которые выдавал уже он сам.

Через три дня начались отставки. Сняты с должностей заместитель губернатора Алексей Зеленин и начальник департамента внутренней политики Нина Лопатина". То есть Тулеев начал убирать не тех, из-за кого случилась трагедия, а тех, кто не сумел утихомирить толпу.

Наконец, Тулеев созрел. И попросил прощения. Но не у кемеровчан, не у убитых горем людей, оплакивающих погибших. А… у Путина! Мнение «царя» оказалось для трясущегося от страха вельможи важнее, чем мнение народа. Дрожащие пальцы из последних сил цепляются за ускользающую власть, заставляя терять человеческий облик и остатки совести. А ведь когда-то она у вас была, Аман Гумерович! Была! Где же, на каком повороте борьбы за власть вы ее выронили и решили за ней не возвращаться, как за ненужной бумажкой? Может быть, когда переметнулись из КПРФ в «Единство», а потом и в «Единую Россию», чтобы надежней зарезервировать за собой нагретое губернаторское кресло?

А главное, что все бесполезно. Нет никаких сомнений, что дни Тулеева у кормила области сочтены. Не стоит ждать немедленной отставки. Президент Путин много раз подтверждал свое правило – не принимать быстрых решений и никогда не идти на поводу ни у кого. Никто никогда не должен иметь повод сказать, что Путин пошел на поводу у толпы, у газет, у Запада или еще кого. Это слабость. Путин никогда не показывает слабости. Это его закон. Он уже в Кемерово сказал, что виновные будут установлены по всей цепочке снизу доверху, не взирая на чины и звания, все будут наказаны, но он не станет это делать прямо сейчас и под камеру.

Но и подобных просчетов он не прощает. Ведь кемеровская власть не просто жидко обгадилась. Но и замарала этим власть федеральную. А Путин не может позволить себе роскошь иметь подчиненных, которые держат в руках бразды правления огромным промышленным регионом и на которых он не может рассчитывать.

Руководство Кемеровской области не выдержало этого испытания. Всегда неприятно смотреть, как между честью и борьбой за власть, люди выбирают бесчестие. А в итоге не получают ни того, ни другого.