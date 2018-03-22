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«Харассмент» по-русски: почему не стоит верить в домогательства Леонида Слуцкого

Известный телеведущий Андрей Караулов — о странном скандале, который вот уже месяц бушует в нижней палате российского парламента

22 марта 2018, 21:55 [ «Аргументы Недели» ]

«Харассмент» по-русски: почему не стоит верить в домогательства Леонида Слуцкого
фото: globallookpress.com, «Аргументы недели»

Последний месяц, начиная с 22 февраля, в нашем обществе как бы ниоткуда возрос скандал вокруг Леонида Слуцкого. Три журналистки, одна из них — из русской службы ВВС, одна — телекомпании «Дождь» и одна — канала RTVi, обвинили его в «сексуальных домогательствах», происходивших от года до семи (!) лет назад. События давно минувших лет!

Дальше, как я и думал, либеральная часть журналистского сообщества по принципу «наших бьют» принялась муссировать эту тему едва ли не каждый час на всех радиостанциях и интернет-ресурсах, сотрудники которых пытались сделать Слуцкого главным антигероем дня.

В случае, если бы Слуцкого (или кого-либо иного) обвинили в убийстве, изнасиловании, грабеже или в чем угодно другом, голословность недоказанных обвинений была бы налицо, за что последовала бы ответственность — за дачу заведомо ложных показаний. Общество на секунду задумалось бы, переглянулось и затем виноватыми были бы те, кто попытался выдвинуть эти необоснованные обвинения.

Что касается ситуации, когда обвиняют журналистки, женщины и представительницы своего же думского «пула», это иная ситуация. Когда это было, было ли вообще и насколько велика вина Слуцкого, даже если бы что-либо подобное происходило, никого не интересовало. Мы получили мощную информационную волну, целью которой явно было — чтобы Слуцкий был под ней погребен и от его репутации не осталось и следа. На ряде ресурсов уже появились требования о лишении его депутатского мандата и так далее.

Ему инкриминируется некая виртуальная грязь. Но по тому, как она разрослась, можно сделать вывод, что это была тщательно срежиссированная кампания по апробации в России западных методик дискредитации известных политиков, либо деятелей культуры, либо общественных деятелей с помощью технологий харассмента, что в последнее время — после «Вайнштейн-гейта»! — стало обычной практикой на Западе.

Почему кампания провалилась? Прежде всего, Леня Слуцкий, человек непростой и наверняка не лишенный недостатков, оказался крепким орешком для нападающих. Дело даже не в том, что на его защиту вышли Валентина Матвиенко, Мирей Матье, все женщины Госдумы, а заодно и Госсовета Крыма — одна из них, Светлана Савченко, прямо заявила, что без Слуцкого не было бы Крымской весны, плюс Леонид Рошаль и многие другие. Дело в том, что Слуцкий проходил очень сложные периоды в своей жизни…

Чечня

В начале 2000-х годов, будучи зампредом комитета по международным делам Госдумы Рогозина и заместителем его же в российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы, Слуцкий более сотни раз выезжал в Чеченскую Республику с докладчиками ПАСЕ. В то время это был приснопамятный лорд Джадд…

В 2003 году Слуцкий переиграл лорда Джадда на поправках, в связи с чем он подал в отставку с поста докладчика политкома ПАСЕ по Чеченской Республике, и в кратчайшие сроки все три досье в комиссиях Парламентской Ассамблеи Совета Европы были закрыты— гораздо раньше, нежели прочие так называемые «чеченские» досье в других международных и межпарламентских организациях.

Слуцкий первым из нечеченцев был награжден орденом Ахмата Кадырова, запись о награждении в 2007 году по указанию Рамзана Кадырова оставлена на вечное хранение на сайте Президента и Правительства Чеченской Республики.

Крым

В феврале 2014 года Слуцкий с коллегами – Олегом Лебедевым и Михаилом Кротовым — первым поехал в Крым, будучи председателем Комитета по делам СНГ Государственной Думы. Собственно, с этого визита, если хорошо посмотреть историю «Крымской весны», она и началась. Он первым попал под санкции, дав соответствующие интервью «Евроньюс» и всё той же БиБиСи о возвращении Крыма и Севастополя в родную гавань. За это был награжден одной из высших и наиболее ценных наград России — орденом Александра Невского.

Кстати, в период информационной кампании против него и государственные награды, и немалые заслуги перед государством — всё было забыто. Харассмент многолетней давности стал «страшным» обвинением, в результате чего Слуцкий должен был как минимум сдать мандат, а то и застрелиться через повешение. Если смотреть масштабы кампании, не помню, чтобы за последние годы в России кого-то столь серьезно травили. По-другому не скажешь. Именно травили. Впрочем, травля потерпела полное фиаско.

Слуцкий в 2015 и 2016г.г. привозил в Крым делегации французских депутатов и сенаторов, которые доказали всей Европе, что в Крыму вовсе не порабощенное и угнетенное население, а люди, счастливые, что наконец вернулись домой — в состав России.

Сирия

В 2017 году Слуцкий сумел отвезти в Сирию, в том числе на базу Хмеймим, спикера ПАСЕ Педро Аграмунта и несколько десятков депутатов, которые заявили, что политико-дипломатический успех Минобороны России в Сирии огромен, поскольку режим прекращения боевых действий охватил уже на тот момент более 2000 населенных пунктов.

Впоследствии против Аграмунта была развернута мощная кампания в ПАСЕ, после чего он подал в отставку. Впрочем, это не помешало ему приехать сейчас на выборы Президента России и заявить, что это образцовые выборы и никаких минусов он не усматривает.

Международные наблюдатели

На главные выборы России приехали наблюдатели из 54 стран, почти 200 действующих депутатов и сенаторов национальных парламентов, включая, например, Тьерри Марьяни — того самого, благодаря кому мир узнал правду о «Крымской весне», экс-министра юстиции Пакистана Захира Хамида, экс-посла Франции в России Жана Каде.

Наблюдение за выборами проходило в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Рязани, Туле, Калуге, Ростове-на-Дону и Симферополе. Таким образом, самая большая и самая, если угодно, «калиброванная» по качеству наблюдателей группа приехала по линии Государственной Думы.

Все они прибыли в Россию именно с подачи Слуцкого, по его контактам. Не отмены ли визита этих статусных наблюдателей в Россию добивались те, кто срежиссировал кампанию против него? Для меня ответ очевиден: кампания была связана с попыткой очернить и нанести мощный удар по человеку, который блестяще проявил себя в самые тяжелые моменты нашей новейшей истории!

Поучиться держать удар у Слуцкого можно кому угодно. Слуцкий за это время получил сотни писем со всей страны в свою поддержку. Ситуация пошла таким образом, что эта заказная кампания рассыпалась. Комиссия по депутатской этике вынесла единогласное решение о поддержке Слуцкого.

Леонид Слуцкий месяц держал оборону и, безусловно, победил. Его репутацию, несмотря на мощнейшие усилия либеральных СМИ, подорвать не удалось.

Как же в нашей стране возможны такие приемы? К сожалению, возможны, и из «Слуцкий-гейта» нужно вынести свои уроки, дабы подобный опыт не был повторен. Своей репутацией, силой личности и наработанным за многие годы авторитетом Слуцкий де-факто воспрепятствовал тому, чтобы эти грязные западные технологии были привнесены в Россию. И ему это удалось!

Андрей Караулов,
автор и ведущий программы "Момент истины"

 

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