Синоптики пообещали Москве двухдневный снегопад

Синоптики обещают жителям и гостям Москвы и Московской области сильный снег, метель и похолодание в ближайшие дни. Об этом в среду, 20 февраля, сообщает Гидрометцентр России.

Метель в столичном регионе начнется предстоящей ночью и продержится до пятницы, 22 февраля. Снег будет сопровождать порывистый ветер, который будет дуть со скоростью до 15 м/с, местами - до 20 м/с.

Температура воздуха в Москве в ближайшие два дня составит от минус 2 градусов до нуля, в Подмосковье, согласно прогнозам, столбики термометров будут показывать значения от минус 5 до нуля градусов.