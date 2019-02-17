Москву ждут холода

На столичный регион с северо-запада надвигается холодный атмосферный фронт. В ночь на вторник, с 18 на 19 февраля, столбики термометров в городе опустятся до минус 10 градусов. Жителей Москвы и МО предупреждают о скачках атмосферного давления

Днем в понедельник, согласно прогнозам Гидрометцентра России, ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица, местами сильная. Днем от -5 до -3 градусов.

Во вторник, 19 февраля, в Москве и Московской области столбики термометров в дневное время покажут от -2 до 0 градусов. Порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду.

Напомним, как ранее сообщали АН, жителей столичного региона предупредили о резких скачках атмосферного давления. Особенно они отразятся на метеочувствительных гражданах.