"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в российской столице и Московской области на понедельник, 11 февраля 2019 года. Об этом сегодня сообщили журналистам в Гидрометцентре России.

Напомним, "желтый" - третий из пяти возможных уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Москвы и Подмосковья его объявили на 12 часов с 09:00 11 февраля.

Такое объявление связано с усилением ветра в столичном регионе, уточнили в ведомстве. По прогнозу синоптиков, ближайшей ночью в Москве ожидается минус 2-4, по области до минус 7 градусов.