МЧС предупреждает об угрозе схода лавин в Крыму

Туристам стоит воздержаться от походов в крымские горы из-за угрозы схода снежных лавин. Об этом в субботу заявил министр по чрезвычайным ситуациям Республики Крым Сергей Шахов.

По данным метеорологов, сегодня и завтра в Крымских горах ожидается сход снежных лавин. Туристам настоятельно рекомендуют воздержаться от походов по горным маршрутам, пишет ТАСС.

Как сообщается на сайте главного управления министерства по региону, по этой же причине дорога на популярную у туристов гору Ай-Петри в Крыму закрыта для всех видов транспорта.