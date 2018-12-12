Синоптики обещают москвичам теплую погоду 12 декабря

По прогнозам синоптиков, облачная теплая погода преимущественно без осадков ожидается в столичном регионе в среду, 12 декабря. К вечеру в Москве и области возможен слабый мокрый снег.

Днем температура воздуха составит от -1 до +1 градуса, по области - до 4 градусов мороза. Относительная влажность воздуха будет колебаться возле отметки 80%.

Атмосферное давление в середине дня превысит норму и составит 750 мм ртутного столба. Предстоящей ночью в столичном регионе будет еще теплее - до +3 градусов.