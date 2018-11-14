Московских автомобилистов призывают к осторожности из-за снега

Центр организации дорожного движения просит автолюбителей об осторожности и соблюдении скоростного режима на дорогах Москвы и Московской области в связи с погодными условиями.

"В некоторых районах столицы идет снег. Но мы-то с вами давно подготовились: заменили летнюю резину на зимнюю. Сегодня ночью и завтра утром будьте осторожны на дороге", - говорится в сообщении.

Тем автолюбителям, кто еще не успел "переобуться", ЦОДД рекомендует воздержаться от поездок по Москве и Подмосковью на личном транспорте, воспользовавшись общественным.