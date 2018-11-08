Синоптики предупреждают москвичей о грядущем похолодании

Специалисты предупреждают жителей столичного региона, что к концу недели в Москве под влиянием холодного антициклона начнется похолодание. Давление будет высоким, близким к рекордным показателям.

По данным метеослужбы, в выходные столица будет находиться под влиянием влажного и относительно теплого воздуха. В связи с этим ожидается облачная погода, местами пройдет дождь, возможны туманы.

Днем в пятницу столбики термометров покажут до 4 до 6 градусов со знаком плюс, в субботу температура составит от 3 до 5 градусов по Цельсию, передает прогноз синоптиков РИА Новости.

В ночь на воскресенье, 11 ноября, температура воздуха в Москве и области опустится до минус 2-х градусов. В дневные часы воздух прогреется максимум до плюс 3-х градусов.

Ветер будет дуть преимущественно с севера со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе в эти дни существенно превысит норму и составит 768 мм ртутного столба.