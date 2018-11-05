Какой будет погода в Москве эту неделю

С 5 по 11 ноября в Москве будет ясно и без осадков. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Да и весь месяц, по прогнозам синоптиков, будет «в целом радостным и солнечным».

Температура будет на 5–6 градусов выше нормы. Ночью ожидается от минус 1 до плюс 3, днем воздух прогреется до 4-5 градусов. В выходные станет прохладнее на 3-4 градуса,Ж но также будет радовать солнце.