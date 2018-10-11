Бабье лето не торопится покидать Москву

Согласно прогнозам синоптиков, бабье лето не спешит уходить из столичного региона. В предстоящие выходные и в начале следующей недели москвичей и жителей Подмосковья ждет теплая погода без осадков. Синоптики: Москва погрузится в густой туман в ночь на пятницу

Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России. В ближайшую неделю среднесуточная температура в Москве будет на 3-5 градусов выше нормы.

"Обойдется без осадков. Преобладающее направление ветра - северо-западное, и он будет не сильным", - уточнили в Гидрометцентре.

Предстоящей ночью столбики термометров покажут от 3 до 5 градусов выше ноля в столице и от 1 до 6 градусов в Подмосковье. Также, как ранее сообщали АН, Москву и область окутают туманы.

В пятницу, 12 октября, и в грядущие выходные воздух в Москве прогреется до +14 градусов, в Московской области температура составит от +10 до +15 градусов.

Приблизительно такая же комфортная погода золотой осени, более теплой, чем обычно, сохранится в столичном регионе на протяжении всей следующей недели.