Синоптики: Москва погрузится в густой туман в ночь на пятницу
10 октября 2018, 17:48 [ «Аргументы Недели» ]
Густые туманы с видимостью 500-1000 метров ожидаются на территории Москвы и Московской области в ночь на пятницу, 12 октября. Об этом сегодня сообщил интернет-портал «Метеовести».
Согласно прогнозам синоптиков, вечером 11 октября в столицу придет новый антициклон, который принесет с собой теплую погоду без осадков.
Днем 11 октября термометры покажут 10-15 градусов выше ноля, а в ночь на 12 октября воздух остынет до 0 - плюс 5 градусов. Столицу и область окутают туманы.
«Но днем от них не останется и следа, ведь будет малооблачно и тепло, 10-15 градусов», - говорится в сообщении.
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