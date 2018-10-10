Синоптики: Москва погрузится в густой туман в ночь на пятницу

Густые туманы с видимостью 500-1000 метров ожидаются на территории Москвы и Московской области в ночь на пятницу, 12 октября. Об этом сегодня сообщил интернет-портал «Метеовести».

Согласно прогнозам синоптиков, вечером 11 октября в столицу придет новый антициклон, который принесет с собой теплую погоду без осадков.

Днем 11 октября термометры покажут 10-15 градусов выше ноля, а в ночь на 12 октября воздух остынет до 0 - плюс 5 градусов. Столицу и область окутают туманы.

«Но днем от них не останется и следа, ведь будет малооблачно и тепло, 10-15 градусов», - говорится в сообщении.