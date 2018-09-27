В ряде районов столицы прошел град

Настоящий осенний град обрушился на ряд районов Москвы днем в четверг, 27 сентября. Ледяные крупинки, похожие на крупу, могли видеть москвичи и гости столицы, а также жители Подмосковья.

По информации пользователей популярных социальных сетей, ледяные осадки прошли сегодня в районе станций метро "Белорусская", "Маяковская", "Савеловская" и "Выхино".

Кроме того, снежная крупа была зафиксирована на сотнях фотоснимков жителей подмосковных районов Раменки и Химки. Желтый уровень опасности продлили в столичном регионе на 28 сентября.

Однако, что касается похолодания, по прогнозам синоптиков в Московской области уже в ночь на субботу ожидаются заморозки до минус трех. Самой Москвы же это пока не коснется.