В ряде районов столицы прошел град
27 сентября 2018, 19:25 [ «Аргументы Недели» ]
Настоящий осенний град обрушился на ряд районов Москвы днем в четверг, 27 сентября. Ледяные крупинки, похожие на крупу, могли видеть москвичи и гости столицы, а также жители Подмосковья.
По информации пользователей популярных социальных сетей, ледяные осадки прошли сегодня в районе станций метро "Белорусская", "Маяковская", "Савеловская" и "Выхино".
Кроме того, снежная крупа была зафиксирована на сотнях фотоснимков жителей подмосковных районов Раменки и Химки. Желтый уровень опасности продлили в столичном регионе на 28 сентября.
Однако, что касается похолодания, по прогнозам синоптиков в Московской области уже в ночь на субботу ожидаются заморозки до минус трех. Самой Москвы же это пока не коснется.
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