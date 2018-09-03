Какую погоду прогнозируют на этой неделе в Москве

В начале недели днем воздух будет прогреваться до 24−26 градусов, а в четверг и пятницу температура может даже повыситься на 3-5 градусов. Ночью будет 12−14 градусов тепла, в конце недели - от 10 до 15 градусов.

Такая аномально жаркая погода для сентября может вызвать ливни и грозы, передает "Москва24". Прогнозируется, что дождливыми будут вторник и четверг, осадки не будут затяжными.