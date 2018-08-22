Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 августа

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей и гостей столицы 22 августа. Согласно прогнозам специалистов Гидрометцентра, ожидается переменная облачность без осадков.

Сегодня в Москве температура воздуха будет колебаться от 18 до 20 градусов тепла, давление составит 748 мм ртутного столба.

Ветер ожидается северо-западный, 5−10 м/с. Как сообщает издание Свободная Пресса, порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.