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Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 августа
22 августа 2018, 08:11 [ «Аргументы Недели» ]
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей и гостей столицы 22 августа. Согласно прогнозам специалистов Гидрометцентра, ожидается переменная облачность без осадков.
Сегодня в Москве температура воздуха будет колебаться от 18 до 20 градусов тепла, давление составит 748 мм ртутного столба.
Ветер ожидается северо-западный, 5−10 м/с. Как сообщает издание Свободная Пресса, порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.
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