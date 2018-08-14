Росгидромет планирует повысить доверие жителей к синоптикам

К 2020 году доверие жителей России к прогнозам синоптиков должно возрасти на 10%. Эта цель прописана в "дорожной карте" повышения эффективности работы Росгидромета, размещенной на сайте службы.

Согласно данным статистики, в настоящее время только 60% россиян доверяют прогнозам погоды. По крайней мере, именно такой показатель был получен по результатам опросов "Левада-Центра".

Отмечается, что в ведомстве хотят уменьшить почти на 30% число неоправдавшихся прогнозов и увеличить "дальность" прогноза для административных центров России с текущих шести до восьми-девяти суток.

При этом число оправдавшихся суточных прогнозов по регионам России должно возрасти. Сейчас этот показатель составляет 93%, а к 2020 году должен достичь отметки в 94–96%.