В столице ожидается облачная погода

Во вторник, 7 августа в столице ожидается облачная и дождливая погода. Как передают сотрудники Гидрометцентра России, днём воздух прогреется до +23 - 25 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди, а порывы ветра могут достигать 15 м/с.

В ночь на среду столбики термометров будут показывать +12 - 14 градусов. При этом как обещают синоптики, осадков и усиления ветра в течение дня не ожидается.

В Подмосковном регионе воздух прогреется до +20 - 25 градусов. Однако ночью температура значительно опустится. Как сообщает сайт Гидрометцентра России, температура воздуха будет составлять до +9 -14 градусов.