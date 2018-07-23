В столицу идет долгая аномальная жара

Синоптики прогнозируют продолжительную жаркую погоду в столичном регионе с 25 июля, столбики термометров в течение недели могут превышать 30-градусные отметки. Будет яркое солнце и никаких облаков.

Знойный период будет самым длительным в течение этого лета.

В конце прошлой недели в Москве выпало почти 35 процентов месячной нормы осадков. Синоптики называют теплую и очень влажную погоду в городе обострением "Балтийского синдрома".