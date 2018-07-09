«Жёлтый» уровень опасности в Москве продлили на 10 июля
9 июля 2018, 13:34 [ «Аргументы Недели» ]
Синоптики Гидрометцентра России продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в московском регоне на 10 июля. Во вторник в Москве и Московской области ожидается гроза. Такой прогноз сообщается на сайте учреждения. Как указано в метеорологических данных Гидрометцентра для Москвы и Московской области: «Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна».
В ближайшее время жителей Москвы и Подмосковья призвали быть крайне осторожными, так как в столичном регионе ожидаются грозы и сильный ветер.
По информации Гидрометцентра, в целом, погода в столице в течение июля будет соответствовать климатической норме по своим температурным значениям и по количеству осадков.
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