«Жёлтый» уровень опасности в Москве продлили на 10 июля

Синоптики Гидрометцентра России продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в московском регоне на 10 июля. Во вторник в Москве и Московской области ожидается гроза. Такой прогноз сообщается на сайте учреждения. Как указано в метеорологических данных Гидрометцентра для Москвы и Московской области: «Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна».

В ближайшее время жителей Москвы и Подмосковья призвали быть крайне осторожными, так как в столичном регионе ожидаются грозы и сильный ветер.

По информации Гидрометцентра, в целом, погода в столице в течение июля будет соответствовать климатической норме по своим температурным значениям и по количеству осадков.